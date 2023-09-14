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Trabzonspor'da Nenad Bjelica Beşiktaş maçında bir ilk peşinde!

Süper Lig'de bu hafta gözler Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelede olacak. 17 Eylül Pazar günkü karşılaşma öncesinde teknik direktör Nenad Bjelica'nın bu zorlu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istediği belirtiliyor. Ayrıca Hırvat çalıştırıcı Beşiktaş karşısında bir ilki de gerçekleştirmek istiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Trabzonspor'da Nenad Bjelica Beşiktaş maçında bir ilk peşinde!

Süper Lig'de bu hafta gözler Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelede olacak. 17 Eylül Pazar günkü karşılaşma öncesinde teknik direktör Nenad Bjelica dersine iyi çalıştı. Türkiye kariyerinde henüz derbi galibiyeti bulunmayan Hırvat çalıştırıcı bu olumsuz serisine pazar günü nokta koymayı hedefliyor.

Bordo-mavililer de 2023 yılında henüz İstanbul'un dev kulüplerine karşı galibiyet sevinci yaşayamadı. Son olarak 24 Aralık 2022 tarihinde Fenerbahçe'yi 2-0 deviren Trabzonspor bu karşılaşmadan sonra çıktığı 4 derbiden 3 puan alamadı. Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray'a 2-1 ve 2-0 yenildi. Fenerbahçe'ye de 3-1 kaybetti.

TÜM ŞEHİR MOTİVE OLDU

Karadeniz ekibinin hocası Nenad Bjelica, milli arada Beşiktaş'ın bu sezonki tüm karşılaşmaların yeniden izledi. Rakibin artılarını ve eksileri gördü. Bunları öğrencilerine de aktarmaya başladı. Milli Takım'daki oyuncuların dönüşüyle birlikte Hırvat çalıştırıcı, Beşiktaş derbisindeki rakibi yıkacak planı tüm takıma ezberletecek. Trabzon şehrinin ana gündemi de siyah-beyazlılar ile oynanacak derbi mücadelesi. Taraftarlar, uzun süredir derbi zaferine hasretler. Bjelica ve öğrencilerinden bu hafta 3 puan istiyorlar. Trabzonsporlu futbolcular da çok hırslılar. Bordo-mavili yıldızların isteği şehre güzel bir galibiyet hediye etmek.

KEYİFLİ ANTRENMAN

Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bjelica yönetiminde çalışan bordo- mavililer idmana koordinasyon ile başladı. Antrenman ayak tenisi ile devam etti. Son olarak pozisyon çalışması gerçekleştirildi. Bordo-mavililer bugün 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

ENİS BARDHİ DÖKTÜRÜYOR

Fırtına'nın yıldızı Enis Bardhi bu sıralar çok formda. Hem Trabzonspor hem de Makedon Mili Takımı formasıyla tabelayı değiştirmeye devam ediyor. Tecrübeli hücum oyuncusu oynadığı son 4 resmi maçta 3 gol attı, 3 de asist yaptı. Çaykur Rizespor maçında 1 asistle oynadı. Kasımpaşa'ya 2, İtalya'ya 1 gol attı. Malta karşısında da 2 asistik performans sergiledi.

UĞURCAN'A BÜYÜK DESTEK VAR

Japonya ile oynanan milli maçta yediği gollerle eleştirilen Uğurcan Çakır'a Trabzonsporlular destek çıktı. Bordo-mavili taraftarlar sosyal medyadan deneyimli eldivene destek mesajları yağdırdılar. Ona olan güvenlerinin asla bitmeyeceğini belirttiler. Uğurcan, milli maçlar sonrasında Trabzon'a dönerek çalışmalara başlayacak.

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