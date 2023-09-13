Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev transfer çalımı! Eyüp Aydın'a resmi teklif yapıldı

Trabzonspor, gurbetçi oyuncu Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmak için kulübüne resmi teklifte bulundu.

Transferde son dönemde Mendy, Pepe ve Onuachu'yu kadrosuna katan bordo-mavililer durmak bilmiyor.

Bayern Münih altyapısının önemli bir ürünü olan 19 yaşındaki orta saha için Galatasaray'ın da ilgisi bulunuyor.

Eyüp Aydın'ın güncel piyasa değeri 800 bin euro olarak gösteriliyor.

EYÜP AYDIN KİMDİR?

Eyüp Aydın, 2 Ağustos 2004 yılında doğdu, Bayern Münih'te forma giymektedir.

Kariyerinde şu ana dek 63 maça çıkan Aydın, 4 gol atarken 10 da asist yapma başarısı gösterdi.