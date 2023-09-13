Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi Jens Larsen'den kötü haber!

Trabzonspor'un Danimarkalı sağ bek oyuncusu Jens Larsen, Danimarka Milli Takımı ile çıktığı San Marino karşılaşmasında sakatlık yaşadı. Günebakış'ta yer alan haberde tecrübeli oyuncu, kasık zorlaması nedeniyle karşılaşma sonrasında tedaviye alındı. Mücadelede 90 dakika forma giyen Larsen, takımının 4-0 kazandığı mücadelenin ardından ağrılar hissetmeye başladı.

Larsen, Trabzonspor'a döndüğünde sağlık ekiplerince tedavisinin devam etmesi bu nedenle Beşiktaş karşılaşmasında kadroda yer almaması bekleniyor.