Haberler Trabzonspor Thiago sesleri

Thiago sesleri

Pepe transferi ile Süper Lig’i sallayan Fırtına’nın, Liverpool’un 32 yaşındaki dünyaca ünlü orta sahası ile de masaya oturduğu belirtiliyor. Resmi teklif sunuldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Thiago sesleri

Nicolas Pepe'nin gelişi sonrasında Trabzonspor camiası havaya girdi, yönetim takviyeler için hız kesmeyecek. Karadeniz devi, 15 Eylül Cuma günü sona erecek olan transfer dönemi öncesinde Premier Lig devi Liverpool'un formasını giyen Thiago Alcantara için düğmeye bastı. Kulübü ile 1 senelik kontratı kalan İspanyol futbolcu, direkt oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor ve Avrupa ile Arabistan'da transfer dönemi bitti. Yani seçenekler sadece Trendyol Süper Lig ile sınırlanmış durumda.

TRABZONSPOR'UN ELI GÜÇLÜ

Trabzonspor'un eli bir hayli güçlenirken, yıldız futbolcuya Pepe gibi imza parası ve yıllık ücret önerildi. Thiago, kariyeri boyunca Avrupa'nın zirvesinden hiç inmedi. Şu anda Liverpool'da görev yapan Thiago, daha önce ise Barcelona altyapısında yetişmiş, Katalan ekibinde birkaç sene forma giydikten sonra B.Münih'in yolunu tutmuştu. 1.74 boyundaki yıldızın ayrıca bir kupa koleksiyonu mevcut. Başta 2 kez Şampiyonlar Ligi kazanan 32 yaşındaki futbolcu, şimdiye kadar toplamda 32 kupa kazanmayı başardı.

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