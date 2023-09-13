Haberler Trabzonspor Bakic imzayı attı

Bakic imzayı attı

Nenad Bjelica’nın talebiyle kadroya dahil edilen ve yatırım transferi olarak değerlendirilecek olan Bakic’in bu sezonu farklı bir kulüpte geçirmesi bekleniyor. Gelişimi ve performansı takip edilecek olan genç orta saha, yeterli görülürse Trabzonspor’un A takımına dahil edilecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Bakic imzayı attı
Bordo mavililer, Osijek'in orta saha oyuncusu Ognjen Bakic'i 2 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıl süreyle renklerine bağladı. KAP'a yapılan açıklamaya göre, Osijek ile sözleşmesini fesheden ve Trabzonspor'a imza atan 20 yaşındaki futbolcu bu sezon 65 bin euro, gelecek sezon da 70 bin euro maaş alacak. Trabzonspor'un opsiyon kullanması halinde ise Bakic'e 2024-25'te 250 bin, 2025-26'da 300 bin euro ödeme yapılacak.
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