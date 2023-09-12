"Vay canına" dedim

Southampton'dan Trabzonspor'a transfer olan Paul Onuachu, takımda yer almayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda Nijeryalı forvet, havalimanındaki karşılamaya için duyduğu mutluluğu anlattı. 29 yaşındaki futbolcu, Papara Park'ta çekimleri yapılan ve havalimanındaki görüntülere de yer verilen videoda şunları kaydetti: "Taraftarın karşılaması gerçekten çılgıncaydı. Ben de 'vay canına. Evet burası gerçekten bir futbol şehri' dedim. Çok mutlu oldum. Bu, onların Trabzon'da oyunculara olan büyük desteğini gösteriyor. Başka bir yerde göremeyeceğiniz bir şey bu."

Maliyeti 3 milyon 242 bin euro

Fırtına, Onuachu'yu sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada, "Paul Onuachu'nun, 2023-24 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Southampton ile anlaşma sağlanmıştır. Southampton'a 1 milyon 500 bin euro 2 taksit halinde, futbolcuya 1 milyon 742 bin 500 euro ödenecektir" denildi.