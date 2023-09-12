Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Emrehan Gedikli ile yollarını ayırdı!

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Emrehan Gedikli ile yollarını ayırdı!

Son dakika haberi: Trabzonspor, genç oyuncusu Emrehan Gedikli ile yollarını ayırdığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 18:02 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 18:09
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Emrehan Gedikli ile yollarını ayırdı!

Trabzonspor, genç oyuncusu Emrehab Gedikli ile yollarını ayırdığını KAP'a bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada;

Kamuoyuna duyuru

Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli arasındaki 07.02.2022 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. ifadeleri yer verildi.

EMREHAN GEDİKLİ KİMDİR?

Emrehan Gedikli 25 Nisan 2003'te Almanya'nın Oberhausen kentinde dünyaya geldi.1,87 boyundaki santrafor Mülheim Styrum'da futbola başlamasının ardından 2010'da Bayern Leverkusen altyapısına katıldı. 10 yıl boyunca bu takımın altyapısında forma giyen Emrehan Gedikli ardından yine Leverkusen'de profesyonel oldu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Koltuğu sallantıda olan Stefan Kuntz dünya devine! 4 aday daha var...
Başkan Erdoğan Ulucanlar Cezaevi'ndeki Yeni Anayasa Sempozyumu'nda önemli açıklamalar
A Milliler Japonya'ya mağlup! İşte maçın golleri
Kuntz'a pankartlı istifa çağrısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor genç oyuncuyla sözleşme imzaladı!
Trabzonspor yeni transferini açıkladı!
S SPORT PLUS CANLI İZLE
YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023 | ÖSYM 2023 YKS boş kontenjan taban puanları
TRT1 CANLI MAÇ İZLE | TRT İZLE CANLI YAYIN | TRT1 yayın akışı
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Crespo krizi! F.Bahçe'de Crespo krizi! 18:22
Fırtına ayrılığı KAP'a bildirdi! Fırtına ayrılığı KAP'a bildirdi! 18:02
Trabzonspor genç oyuncuyla sözleşme imzaladı! Trabzonspor genç oyuncuyla sözleşme imzaladı! 17:54
Stefan Kuntz: Cevap sahada verilir! Stefan Kuntz: Cevap sahada verilir! 17:35
Kuntz'a pankartlı istifa çağrısı! Kuntz'a pankartlı istifa çağrısı! 17:26
A Milliler Japonya'ya mağlup! İşte maçın golleri A Milliler Japonya'ya mağlup! İşte maçın golleri 17:19
Daha Eski
F.Bahçe gözünü kararttı! Pasalic'e astronomik bonservis F.Bahçe gözünü kararttı! Pasalic'e astronomik bonservis 16:56
Başakşehir Berkay'la devam dedi Başakşehir Berkay'la devam dedi 16:49
Hoduras-Greneda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde... Hoduras-Greneda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde... 16:30
İşte A Milli Takım'ın attığı goller | İZLEYİN İşte A Milli Takım'ın attığı goller | İZLEYİN 16:21
Jamaika-Haiti maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak? Jamaika-Haiti maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak? 16:07
İşte Japonya'nın attığı goller | İZLEYİN İşte Japonya'nın attığı goller | İZLEYİN 15:58