TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Emrehan Gedikli ile yollarını ayırdı!

Trabzonspor, genç oyuncusu Emrehab Gedikli ile yollarını ayırdığını KAP'a bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada;

Kamuoyuna duyuru

Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli arasındaki 07.02.2022 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. ifadeleri yer verildi.

EMREHAN GEDİKLİ KİMDİR?

Emrehan Gedikli 25 Nisan 2003'te Almanya'nın Oberhausen kentinde dünyaya geldi.1,87 boyundaki santrafor Mülheim Styrum'da futbola başlamasının ardından 2010'da Bayern Leverkusen altyapısına katıldı. 10 yıl boyunca bu takımın altyapısında forma giyen Emrehan Gedikli ardından yine Leverkusen'de profesyonel oldu.