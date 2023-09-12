Pepe: Hayır diyemezdim

Karadeniz devini tercih etme sebebi sorulan Pepe, "Benimle ilgilenen başka Türk takımları da vardı ama farkı yaratan şey başkan, asbaşkan ve antrenörle alakalıydı. Asbaşkanımız bu konuyla alakalı seyahat etti benle görüşme yapabilmek için. Kulübün projesini izah edebilmek için geldi. Bana projeyi açıkladıktan sonra ve direkt bana hitap eden bir şeydi ve bunu reddedemezdim" ifadelerini kullandı.

BEŞIKTAŞ'A KARŞI OYNARIM

Dizindeki sakatlığı ile ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Pepe şu cevabı verdi: "4 aydır maç oynamadım dizimde yaşadığım bir sakatlıktan dolayı ama benim açımdan bakarsak çok iyi bir hazırlık süreci geçirdim. 10 gündür de bireysel ekibimle çalışma yapıyorum. Beşiktaş'a karşı oynayacağımız bu maçta sadece birazcık ritim kazanmam gerekiyor. Buna karar verecek olan kişi ben değilim. Tabii ki buna kadar verecek olan kişi hocamızdır. Eğer faydalanmaya karar verirse elimden geleni yaparım diğer türlü takımın yanında olurum. Beşiktaş maçında yetişmek ve hazır hale gelişmek için çalışacağım. Teknik ekiple konuşacağız."

Forma numarası 29

Trabzonspor, Fan Token partneri Socios.com ile birlikte bir ilke imza atarak yeni transfer Nicolas Pepe'nin giyeceği forma numarasını taraftara seçtirdi. Taraftarların oyları sonucunda Fildişili sağ kanat bu sezon 29 numaralı formayı terletecek.

Her bölgede görev yaparım

Bjelica ile görüştüğünü ve takıma sağlamak istediği katkı üzerine değerlendirme yapan Pepe, "Hocayla birlikte plan yaptık. Hücum bölgesinde her pozisyonda görev yapabilirim. Geçen sezon farklı pozisyonlarda da oynadım. 10 numarada da dahil ama benim tercih ettiğim pozisyon sağ açık. Şu andaki antrenörümüzün benden tam olarak ne beklediğini iyi biliyorum" dedi.

Takımda aile ruhu var

Yeni takımı hakkındaki fikirleri sorulan Pepe, "Trabzonspor'un farklı bir kulüp olduğunu biliyorum. Aile ruhuyla ilgili çok fazla şey barındırıyor ve büyük hedefleri olan bir kulüp. 2 yıl evvel kazanılan şampiyonlukta olduğu gibi. Bu sezon da o seviyeye geri dönmemiz gerektiğini biliyorum. Şampiyonluğu yeniden kazanmak için çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. Umarım yine başarırız" ifadelerini kullandı.

Geçiş oyunu bana uygun

Süper Lig'deki oyun tarzının kendisine çok uygun olduğunu söyleyen Pepe, "Geçiş oyunu benim oyun kaliteme uygun. Lille ile en iyi performans gösterdiğim oyun stilinde oynadım. Premier Lig'deki oyun stili benim oyun stilimde etkisi oldu. Türkiye Ligi daha çok geçiş oyununa odaklanan bir oyun stiline odaklanıyor. Bu bana çok uyacak bir oyun tarzı" açıklamasında bulundu.

Burada kalabilirim

Sözleşme süresinin kısalığı hakkındaki soruyu yanıtlayan Fildişili oyuncu Pepe şunları söyledi: "Bu karşılıklı bir anlaşmaydı. 1 yıllık bir sözleşmenin kısa olduğu kesin lakin temsilcilerim kısa vadeli bir plan yaptı. Uzun dönemle ilgili projelerimize başlamadan önce kısa vadeli bir proje yaptık. Önce kısa vadede bunu görüp netleştirmemiz gerekiyor. Her şey olabilir, burada kalabilirim. Neden olmasın?"

Forma için savaşacağım

Taraftarların karşılaması karşısında mutlu olduğunu söyleyen Pepe, "Bu benim üzerimde çok fazla baskı yaratabilecek bir şey ama benim için ilk günün baskısı. Bu baskı beni itekledikçe taraftarların aşkına ve sevgisine dönüşecek bir şeydir. Bu da beni bu forma için savaşmaya itecek şey olacaktır" dedi.

Derbiyi kazanacağız

Taraftarlara teşekkür eden Pepe, "Beşiktaş maçında onları dönüşümle beraber yanıt verebiliriz, güzel teşekkür edebilirim. Onlara bizi destekledikleri için gün verebilirim ve bunu da maçı kazanarak yapabiliriz" diye konuştu.

Kouassi'den bilgi aldım

Trabzonspor hakkında bilgi aldığı futbolcular sorulan Pepe, "Kouassi en fazla yakınlığım olan kişi ve bana çok iyi fikir verdi kulüple ilgili. Benim için de burayı