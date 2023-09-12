Ognjen Bakic Trabzonspor'da! Transfer KAP'a bildirildi

Trabzonspor ard arda transferlerini açıklamaya devam ediyor. Son olarak Fırtına, 20 yaşındaki genç futbolcu ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın eski öğrencisi 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ognjen Bakic'i, 2+2 yıl süreyle transfer etti. Bjelica'nın talebiyle kadroya dahil edilip, yatırım transferi olarak değerlendirilecek olan genç yeteneğin bu sezonu farklı bir kulüpte geçirmesi bekleniyor.

OGNJEN BAKIC KİMDİR

Ognjen Bakic, 6 Ocak 2003 yılında Karadağ'ın Kotor kasabasında dünyaya geldi.

Futbol yaşantısına Karadağ ekibi OFK Grbalj'da başlayan merkez orta saha oyuncusu, 2019 yılında Slovenya temsilcisi Olimpija'nın altyapısına transfer oldu.

Ocak 2022'de Osijek tarafından transfer edilen Ognjen Bakic, Temmuz 2022'de Hırvat ekibi ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Karadağ Milli Takımı'nın çeşitli alt yaş gruplarında görev alan 20 yaşındaki futbolcu, Osijek ile şu ana dek 14 resmi maça çıkmıştı.