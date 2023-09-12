Hüseyin Türkmen şoku

Hüseyin Türkmen'in sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği açıklandı. Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, 25 yaşındaki stoperin son idmanda sağ bacağında ani ağrı hissederek çalışmayı tamamlayamadığını belirterek, "Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiştir" dedi.

Beşiktaş maçı hazırlıkları sürdü

Bordo-mavililer, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana milli oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Orsic ve Fernandez katılmadı. Yeni transferler Pepe ve Onuachu da ilk idmana çıktı.