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Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe açıklamalarda bulundu! "Beşiktaş maçında..."

Trabzonspor, Arsenal'daki sözleşmesini fesheden Nicolas Pepe'yi transfer etti. Bordo-mavililer, yıldız futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Nicolas Pepe, Trabzonspor'un projesinin kendisini etkilediğini açıkladı. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 16:50
Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe açıklamalarda bulundu! "Beşiktaş maçında..."

Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe imza töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Geçiş oyunu benim oyun kaliteme uygun bir oyun. Türkiye'de de daha çok bu oyun oynanıyor. Söylediğiniz gibi, bu bana çok uyacak bir oyun tarzı olacak."

"Hücum bölgesinde her yerde oynayabilecek bir oyuncuyum ama tercih ettiğim pozisyon sağ açık."

"Taraftarların beklentisi, benim üzerimde baskı yaratabilecek bir şey. Ama bu benim için sadece ilk gün baskısı. Bu baskı beni yükselttikçe, bu taraftarın sevgisine dönecektir. Bu da benim bu forma için savaşmamı sağlayan şey olacaktır."

"1 yıllık sözleşme, karşılıklı bir anlaşmaydı. Kısa olduğu tabii ki kesin ama ben ve temsilcilerim kısa vadeli bir plan yaptık. Uzun vadeli bir adım atmadan evvel kısa vadeli bir planı tercih ettik."

"Basında da yer aldığı üzere benimle ilgilenen başka Türk takımları da vardı. Ama Trabzonspor ile ilgili farkı yaratan şey; başkan, asbaşkan ve antrenör ile alakalıydı. Özellikle asbaşkanımız, benimle görüşmek için yolculuk yaptı. Kulübün projesini bana açıkladı. Bunu reddedemezdim."

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA..."

Taraftarımıza bana olan tavırlarından dolayı çok teşekkür ederim. Onlara Beşiktaş maçında inşallah yanıt verebilirim, güzel bir teşekkür edebilirim.

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