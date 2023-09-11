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Fantastik oyuncu

Bir dönem Fildişi Sahili Milli Takımı'nı çalıştıran Beaumelle, yeni transfer Pepe ile ilgili konuştu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Fantastik oyuncu

Bir dönem Fildişi Sahili Milli Takımı'nı çalıştıran Beaumelle, yeni transfer Pepe ile ilgili konuştu:

Pepe, çok fantastik bir oyuncu. O, çalıştığım en yetenekli oyunculardan biri.

Dripling yeteneği, topla olan ilişkisi, sürati çok başka seviyede.

Sol ayaklı, içeriye girip şut atmayı ve rakibi geçmeyi seviyor. Hocası, onu nerede oynatırsa orada oynar.

Sağ kanadı seviyor ama forvette de oynar.

Trabzonspor'da 9 gol ve 12 asistlik bir katkı yapacağını düşünüyorum. İhtiyacı olan tek şey oynamak. Trabzonspor'da o şansı bulacak.

Şampiyon olacağız

Karadeniz devinin Nicolas Pepe gibi dünyaca ünlü bir futbolcuyu renklerine bağlaması dünya basınında da haber oldu. Hemen bütün gazeteler bu transfere geniş yer ayırdı. İşte birkaç atılan manşet: THE SUN: Pepe'yi kadrosuna katan Trabzonspor, şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri oldu.

L'EQUIPE: Trabzonspor, Beşiktaş'ın istediği yıldız futbolcuyu renklerine kattı.

SKY İTALIA: Türkiye'nin büyük kulüplerinden biri olan Trabzonspor, Nicolas Pepe'yi renklerine bağlayarak şov yaptı.

MARCA: Tüm dünya Pepe'nin Trabzonspor'a transferini konuşuyor.

BILD: Trabzonspor, çok önemli bir futbolcuyu renklerine katmayı başardı

1 YILLIKÜCRETI:3 MILYON 350 BIN EURO

Bordo-mavililer, Pepe'nin 1 yıllık imza attığını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada, "Pepe ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Futbolcuya 2023- 24 sezonu için 1 milyon 750 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 600 bin euro imza ücreti ödenecektir" denildiPepe dün gece Trabzon'a ayak bastı ve önemli açıklamalar yaptı. Taraftarın karşılamasından çok etkilendiğini belirten 28 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, "Bu takıma katıldığım için çok mutluyum. Birçok teklif aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim. Bu sezon sizinle birlikte birçok başarı kazanmak istiyorum. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Tekrar şampiyon olmak istiyorum. Bize her yer Trabzon" dedi.

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