Haberler Trabzonspor Trabzonspor, Bjelica ile ilki kovalıyor

Trabzonspor, Bjelica ile ilki kovalıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı müsabakaya odaklanmış durumda. Lig'de çıktığı ilk büyük maçta 2022/2023 sezonun 34. haftasında Fenerbahçe ve bu sezon Süper Lig'de 2. hafta Galatasaray maçlarından üzgün ayrılan Hırvat çalıştırıcı Nenan Bjelica, ilk büyük maçını kazanarak Trabzon'da taraftarını mutlu etmek istiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 11:33
Trabzonspor, Bjelica ile ilki kovalıyor

Milli arada kadrosunu takviyelerle güçlendiren, sakat oyuncularına da kavuşan bordo-mavililer, 5. hafta karşılaşacağı Beşiktaş'ı mağlup ederek teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde büyük maçlardaki ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek - Karadeniz ekibi, Hırvat teknik adam yönetiminde çıktığı 2 büyük maçı da kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde büyük maçlardaki ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Milli arada kadrosunu Berat Özdemir, Batista Mendy, Nicolas Pepe ve Paul Onuachu gibi oyuncularla güçlendiren bordo-mavililerin sakatlıktan dönecek Trezeguet, Eren Elmalı ve Dimitrios Kourbelis'ten de yararlanma şansı olacak.

Ligin ilk 4 haftasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 6 puan elde eden Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçına odaklanarak şampiyonluk yarışında olacağının mesajını vermek istiyor.

Trabzonspor, geçen sezon ligin 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica, yönetiminde oynadığı iki büyük karşılaşmayı da kaybetti.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 34. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1, bu sezon ligin 2. haftasında Galatasaray'a 2-0 kaybetti.

Karadeniz ekibi, Bjelica ile büyük rakipleri karşısında 3. maçında ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Trabzonspor, büyük maçlarda son galibiyeti 24 Aralık 2022'de sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek elde etti.

Bordo-mavili takım, daha sonra oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Bu süreçte Beşiktaş ile Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde büyük takımlar karşısında 266 gün sonra 3 puan elde etmiş olacak.

DİĞER
Şaban Oğlu Şaban'ın paylaşılamayan güzeliydi! Sevda Aktolga'ya yıllar acımadı!
Başkan Erdoğan'dan G20'de yoğun diplomasi: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü
G.Saray'da sürpriz veda! Kiralık gidiyor
İsmail Kartal'dan onay çıktı! İşte yeni orta saha
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bjelica ilk derbi galibiyeti peşinde!
Fırtına'dan iki yıldıza kanca
Emlak Konut Evleri THY kura çekilişi ne zaman 2023?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2023? | 11 Eylül Pazartesi ilkokul, ortaokul liseler açılacak mı?
Aile destek ödemesi Eylül ayı yattı mı, ne zaman yatacak?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin zorlu fikstürü! 15 günde... F.Bahçe'nin zorlu fikstürü! 15 günde... 12:20
Almanya - Sırbistan maçı saat kaçta? Almanya - Sırbistan maçı saat kaçta? 11:59
Kadro dışından zirveye! İşte Vargas'ın hikayesi Kadro dışından zirveye! İşte Vargas'ın hikayesi 11:54
Amerika Açık tek kadınlarda zafer Gauff'un! Amerika Açık tek kadınlarda zafer Gauff'un! 11:36
Bjelica'nın gözü Beşiktaş'ta Bjelica'nın gözü Beşiktaş'ta 11:33
Amed Sportif - Düzcespor maçı saat kaçta? Amed Sportif - Düzcespor maçı saat kaçta? 11:31
Daha Eski
Bjelica ilk derbi galibiyeti peşinde! Bjelica ilk derbi galibiyeti peşinde! 11:26
Bursaspor - Ankaraspor maçı saat kaçta? Bursaspor - Ankaraspor maçı saat kaçta? 11:25
Kırşehir Belediyespor - Diyarbekirspor maçı saat kaçta? Kırşehir Belediyespor - Diyarbekirspor maçı saat kaçta? 11:21
A Milli Takım'ın yeni hocası kim olacak! İşte adaylar A Milli Takım'ın yeni hocası kim olacak! İşte adaylar 11:16
San Marino - Slovenya maçı saat kaçta? San Marino - Slovenya maçı saat kaçta? 10:58
Özel milli sporculardan İtalya'da 59 madalya! Özel milli sporculardan İtalya'da 59 madalya! 10:57