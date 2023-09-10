Son Fırtına Ognjen Bakic

Trabzonsporgeleceğe yönelik bir yatırım transferi yaptı. Bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica'nın tavsiyesiyle NK Osijek'te forma giyen Ognjen Bakic'i renklerine bağladı. Ancak 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu bu sezon Karadeniz ekibinin formasını giymeyecek. Bakic, Türkiye'den bir takıma oynama garantisiyle kiralanacak. Gelişimi yakından takip edilecek. Kiralık oyuncuları izleme komitesinin hazırlayacağı rapora göre performansı yeterli görülürse gelecek sezon başında A Takıma dahil edilecek.