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Geçilmez ikili

Dünkü antrenmanda Bjelica savunmanın önünde Mendy ve Berat’ı birlikte kullandı. İki yeni transfer defans seviyesini yukarılara çekti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 06:50
Geçilmez ikili

Trabzonspor Nenad Bjelica yönetiminde gol bulmakta sorun yaşamamasına rağmen savunmada sıkıntı çekiyordu. Bu sebeple Hırvat hoca yönetiminde ya kazanıyor ya da kaybediyordu. Deneyimli çalıştırıcı, takımın bu kırılgan yapıdan kurtulması için transferin şart olduğunu söylüyordu. Savunmanın önüne 1 değil, 2 transfer birden yapıldı. Önce eski yıldız Berat Özdemir yuvaya döndü. Ardından da Mendy imzayı attı. Bjelica dünkü antrenmanda iki yeni transferi bir süre aynı takımda oynattı. İki kesici oyuncunun ter döktüğü takım, antrenman maçında rakibe şans tanımadı. Hırvat hoca, hücum etkinliğini düşürmemesi halinde bu iki oyuncuyu birlikte kullanarak değil top su bile geçirmeyecek bir duvar inşa etmeyi planlıyor.

Tam bir ahtapot

Batista Mendy ilk idmanında göz doldurdu. 1.91 boyundaki ön libero gelmeden önceki analizlere bire bir uygun bir performans sergiledi. Hem doğru yer tutarak hem de uzun bacaklarıyla topları arkasına geçirmedi. Bjelica bonservisine 4.4 milyon euro ödenen 23 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'a büyük katkı sağlayacağını düşünüyor. Gelecek yıllarda çok daha yüksek rakamlara transfer yapabileceği de konuşuluyor.

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