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Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi! Mendy ilk kez idmana çıktı

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor, Beşiktaş'la ligde oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerde yeni transfer Batista Mendy, ilk kez takımla antrenmana çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 14:36
Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi! Mendy ilk kez idmana çıktı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, 19 yaş altı takımı ile hazırlık maçı yaptı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 19 yaş altı takımı ile antrenman maçı yaptığı belirtildi.

Çift kale maçta oynayan Batista Mendy'in de bordo-mavili takımla ilk çalışmasına çıktığı öğrenildi.

Trabzonspor'da futbolcular yarını izinli olarak geçirdikten sonra 11 Eylül Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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