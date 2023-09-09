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Şampiyonluk için geldim

Karadeniz devinin yeni transferi Nicolas Pepe: Başka takımlardan teklifler aldım ama bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Şampiyonluk için geldim

Trabzonspor, büyük bir bomba patlatarak Arsenalli Nicolas Pepe'yi önceki gece yarısı İstanbul'a getirdi. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, bordo-mavili formayı giyen 28 yaşındaki sağ kanat, takımla birlikte şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti. Konuşmasına, "Merhaba Trabzonspor taraftarı" diyerek başlayan Pepe, "Bu takıma katıldığım için çok mutluyum. Başka takımlardan birçok teklifler aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim. Bu sezon sizinle birlikte birçok başarı kazanmak istiyorum. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Tekrar şampiyon olmak istiyorum. Haydi Trabzon, yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon" dedi.

RESMİ İMZAYI ATACAK

Fırtına, Premier Lig devi Arsenal'den 28 yaşındaki Pepe'yle anlaştı ve Fildişi Sahilli yıldız özel uçakla önce gece 04.40'ta İstanbul'a indi. Bonservis bedelsiz gelen ünlü sağ kanadın sağlık kontrollerinin ardından 1 yıllık imza atması bekleniyor.

SÜPER LİG'İN REKORU PEPE'DE

Fırtına'nın yeni transferi Nicolas Pepe, rekorla geldi. 28 yaşındaki sağ kanat, 2019 yılında 80 milyon euro gibi büyük bir bedelle Lille'den Arsenal'e gitmişti. Fildişi Sahilli oyuncu böylece Türkiye'ye gelen ve bonservisine en çok para ödenen futbolcu oldu.

EN PAHALI OYUNCULAR

PEPE: 80 milyon euro (Lille-Arsenal)

NDOMBELE: 62 milyon euro (Lyon-Tottenham)

PJANIC: 60 milyon euro (Juventus-Barcelona)

İCARDİ: 50 milyon euro (İnter-PSG)

FALCAO: 42 milyon euro (Porto-Atl. Madrid)

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