Eren müjdesi

Bordo mavili takımda sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Eren Elmalı dünkü antrenmanda yer aldı. 23 yaşındaki sol bekin Beşiktaş derbisine kadar hazır hale gelerek formasına kavuşması bekleniyor.

RONDO ÇALIŞTILAR

Bordo mavili takım, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam etti. Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve rondo çalışması gerçekleştirildi. Dar alanda oyun ve yarı alandaki maçla devam eden idman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.