Trabzonspor'u istedim

Trabzonspor'un önceki gece yarısı Trabzon'a getirdiği Fransız ön libero Batista Mendy çok mutlu olduğunu söyledi. Fransa'nın Angers kulübünden transfer edilen Mendy, Trabzon Havalimanı'nda taraftarlarca sloganlar eşliğinde karşılandı. 23 yaşındaki futbolcu, burada yaptığı açıklamada, Trabzonspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu hoş karşılamadan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bildiğiniz üzere 1 aydır Trabzonspor ile görüşme halindeyim. En başından itibaren görüşmelerde gayet istekliydim. Hoca ile görüştüm, kulübü araştırdım sonra da buradayım. Trabzonspor'da öncelikle şunu gördüm, benim yaş grubumda çok genç oyuncu var ve 2 yıl önce de lig şampiyonluğunu kazanmış bir ekip. Geçen yıl da Avrupa'da oynadılar, Türkiye'deki büyük kulüplerden birine geldim."

FORMA NUMARASI 6

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarındaki videoyu sosyal medyada gördüğüne değinen Mendy, 6 numaralı formayı giyeceğini ve 4 yıllık sözleşme imzalayacağını kaydetti. Genç futbolcu, taraftarların isteğini kırmadı ve bol bol fotoğraf çektirdi.