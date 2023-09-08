Haberler Trabzonspor Trabzonspor Batista Mendy'i resmen açıkladı!

Trabzonspor Batista Mendy'i resmen açıkladı!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Batista Mendy'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 4+1 yıllık sözleşme imzalayan oyuncunun bordo-mavililere maliyeti de belli oldu. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 21:38 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 22:05
Trabzonspor Batista Mendy'i resmen açıkladı!

Trabzonspor, Angers forması giyen Batista Mendy ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fransız ekiplerinden Angers'in oyuncusu Batista Mendy'yi renklerine bağladı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki önlibero, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 5 yıllık anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Fransız oyuncuya bu sezon 1 milyon 350 bin Euro, gelecek sezon 1 milyon 400 bin Euro, 2025-26 sezonunda 1 milyon 450 bin Euro, 2026-27 sezonunda 1 milyon 500 bin Euro, opsiyon kullanılması durumunda da 2027-28 sezonunda 1 milyon 600 bin Euro maaş ödenecek.

4 MİLYON 400 BİN EURO BONSERVİS

Bordo mavili kulüp, Mendy'nin sözleşme fesih bedeli olarak Angers kulübüne de 3 taksit halinde 4 milyon 400 bin Euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, Mendy'nin başka bir kulübe transfer olması durumunda Fransız ekibine oyuncunun satışından yüzde 20 bedel ödenecek.

DİĞER
Safir’de Feraye zor durumda! “Kaderle savaşırsan o da seninle savaşır!”
At pazarlığı bel altına düştü! İYİ Parti'den CHP'ye 'protokollü' sıkıştırma: %1'lik Zafer'e 3 bakanlık vadeden HDP'ye neler vermiştir
Eskişehir'de görsel şölen! İşte o koreografi
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pepe'nin forma numarasını taraftarlar seçecek
Nicolas Pepe kimdir?
FITCH TÜRKİYE KREDİ NOTU AÇIKLANDI MI? Türkiye'nin kredi notu kaç?
İşte Survivor'ın 3. yarışmacısı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eskişehir'de görsel şölen! İşte o koreografi Eskişehir'de görsel şölen! İşte o koreografi 21:58
İspanya gol oldu yağdı! İspanya gol oldu yağdı! 21:50
Fırtına yeni transferini resmen duyurdu! Fırtına yeni transferini resmen duyurdu! 21:38
Coutinho'nun yeni adresi belli oldu Coutinho'nun yeni adresi belli oldu 20:54
Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması 20:22
F.Bahçe'de Emre Mor sevinci! F.Bahçe'de Emre Mor sevinci! 20:21
Daha Eski
Stefan Kuntz'dan sol bek açıklaması! Stefan Kuntz'dan sol bek açıklaması! 20:17
Buruk'tan flaş talep! Yönetime iletti Buruk'tan flaş talep! Yönetime iletti 19:44
Pepe'nin forma numarasını taraftarlar seçecek Pepe'nin forma numarasını taraftarlar seçecek 19:36
Finalin adı Sırbistan - Almanya! Finalin adı Sırbistan - Almanya! 18:31
Boluspor'da Yalçın Koşukavak dönemi Boluspor'da Yalçın Koşukavak dönemi 18:29
Büyükekşi: Başarılı olmak istiyoruz! Büyükekşi: Başarılı olmak istiyoruz! 18:27