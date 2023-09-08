Trabzonspor Batista Mendy'i resmen açıkladı!

Trabzonspor, Angers forması giyen Batista Mendy ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fransız ekiplerinden Angers'in oyuncusu Batista Mendy'yi renklerine bağladı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki önlibero, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 5 yıllık anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Fransız oyuncuya bu sezon 1 milyon 350 bin Euro, gelecek sezon 1 milyon 400 bin Euro, 2025-26 sezonunda 1 milyon 450 bin Euro, 2026-27 sezonunda 1 milyon 500 bin Euro, opsiyon kullanılması durumunda da 2027-28 sezonunda 1 milyon 600 bin Euro maaş ödenecek.

4 MİLYON 400 BİN EURO BONSERVİS

Bordo mavili kulüp, Mendy'nin sözleşme fesih bedeli olarak Angers kulübüne de 3 taksit halinde 4 milyon 400 bin Euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, Mendy'nin başka bir kulübe transfer olması durumunda Fransız ekibine oyuncunun satışından yüzde 20 bedel ödenecek.