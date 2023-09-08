Haberler Trabzonspor Onuachu yükleniyor

Onuachu yükleniyor

Fırtına, 29 yaşındaki Nijeryalı golcü için Championship ekibi Southampton ile temaslarını hızlandırdı. Yönetim, 2.01 boyundaki yıldız için geri sayıma geçti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 06:50
Onuachu yükleniyor

Trabzonspor, forvet takviyesi için son düzlükte. Karadeniz devi, Paul Onuachu için İngiltere Championship ekibi Southampton ile temaslarını hızlandırdı. Onuachu'nun ikna edildiği ve prensip anlaşması sağlandığı; İngiliz ekibi ile pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. Anlaşmanın yakın olduğu belirtiliyor. Kulübü ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki santrforun 1 yıllığına kiralanacağı belirtiliyor. Taraflar arasındaki müzakerelerin bu hafta tamamlanması ve transferin resmen açıklanması bekleniyor.

18 MİLYON EURO'YA SATILDI

Genk ile geçen sezona müthiş bir giriş yapan Onuachu 19 maçta 16 gol attıktan sonra devre arasında 18 milyon euro'ya Premier Lig ekibi Southampton'ın yolunu tuttu. Ancak kariyeri boyunca sergilediği etkileyici formu İngiliz ekibinde gösteremedi. Onuachu, Southampton'ın küme düştüğü sezonun 2. yarısında 11 maçta gol atamadı.

Kariyeri boyunca 441 maça çıkan Onuachu; 164 gol, 34 asistle toplam 198 gollük katkısıyla inanılmaz bir istatistik yakaladı. Nijerya Milli Takımı formasını 19 kez terleten Onuachu, 3 kez gol sevinci yaşadı.

41 MAÇTA 35 GOL ATIP 4 DE ASIST YAPTI

2019 yazında 6 milyon euro'ya Belçika'nın Genk kulübüne transfer olan Onuachu asıl büyük patlamasını burada gerçekleştirdi. Nijeryalı yıldız, Genk ile 2020-21 sezonunda 41 karşılaşmaya çıktı. 35 gol, 5 asistle 40 gole doğrudan katkı verdi.

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