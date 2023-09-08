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Nicolas Pepe kimdir? Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Trabzonspor, dünyaca ünlü oyuncu Nicolas Pepe'yi kadrosuna katarak büyük yankı uyandırdı. Bordo-mavililerin yeni transferi Pepe hakkındaki detaylar birçok futbolsever tarafından araştırılıyor. Özellikle internet üzerinden yapılan araştırmalarda merak edilen konular; oyuncunun yaşı, mevkisi ve oynadığı takımlar. İşte Nicolas Pepe hakkındaki ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 11:30
Nicolas Pepe kimdir? Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Nicolas Pepe, profesyonel futbol kariyerine ilk olarak 2013 yılında Angers II kulübünde başladı. 2015 yılında Angers kulübü ile sözleşme imzalayan Nicolas Pepe, 2017 yılında Lille takımına transfer oldu. Bu dönemde sergilediği performansla birçok kulübün dikkatini çekti.

1 Ağustos 2019 tarihinde İngiliz kulübü Arsenal ile 80 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Bu transferle Arsenal tarihine geçti ve kulübün en pahalı Afrikalı futbolcusu oldu.

Burada 4 yıl forma giymesinin ardından Süper Lig devi Trabzonspor'a transfer oldu.

Yıldız futbolcu, sağ kanat ve santrfor bölgelerinde forma giyebiliyor. Kariyerinde 300 resmi karşılaşmada sahaya çıkan Pepe, 86 gol ve 44 asistlik katkı verdi.

Nicolas Pepe, 2016 yılından bu yana toplamda 35 kez giydiği Fildişi Sahili formasıyla 9 gollük performans sergiledi.

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