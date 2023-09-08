Hoş geldin Pepe

Transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, büyük bir bomba patlattı. Karadeniz devi, Arsenal'in hücum oyuncusu Nicolas Pepe'yi renklerine bağladı. Resmi olarak duyurulmadan transfer haberlerini vermesiyle bilinen gazeteci Fabrizio Romano, dün öğle saatlerinde 28 yaşındaki yıldızın Trabzonspor'a gelebileceğini duyuyarak taraftarı heyecanlandırdı. Romano, Pepe'nin teklif aldığı Suudi Arabistan ekipleriyle anlaşamadığını ifade etti ve oyuncunun önceliğinin Trabzonspor'a gelmek olduğunu, Arsenal'in transfere yeşil ışık yaktığını yazdı.

BEDAVAYA TRANSFER

Önce Trabzonspor'un teklifini kabul eden Fildişi Sahilli sağ kanat-forvet, ardından 1 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu Arsenal ile masaya oturdu. Kulübüyle görüşen 1.83 boyundaki futbolcu, "Bonservisimi verin Trabzonspor'a gideyim" dedi. İngiliz devi sözleşmeyi feshedince bordo-mavililerin özel uçağı hemen İngiltere'ye hareket etti. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Nicolas Pepe ile 1+1 senelik sözleşme imzalalacak. Arsenal'le 112 resmi maça çıkan Pepe, 27 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

80 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe, 2019 yılında 80 milyon euro gibi büyük bir bedelle Lille'den Arsenal'e gitmişti. Fildişi Sahilli kanat oyuncusu artık bordo-mavili forma için ter dökecek.

DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Nicolas Pepe'nin piyasa değeri şu an için 18 milyon euro olarak gözüküyor. Kariyerinin farklı dönemlerinde ise bu değer 80'e kadar çıktı.

Kulüp kariyerinde 300 maça çıkan Pepe, 86 gol attı ve 44 de asist yaptı. Fildişi Sahili Milli Takımı formasını 37 kez terleten Pepe, 10 gol attı. Geçen sezonu Nice'te kiralık geçiren Nicolas Pepe, çıktığı 29 maçta 8 gol 1 asist üretmişti.