Haberler Trabzonspor Hoş geldin Pepe

Hoş geldin Pepe

Trabzonspor, Beşiktaş ile de anılan Fildişi Sahilli sağ kanadı renklerine katmak üzere. Bugün sağlık kontrolünden geçirilecek Nicolas Pepe, 1+1 senelik imza atacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 06:50
Hoş geldin Pepe

Transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, büyük bir bomba patlattı. Karadeniz devi, Arsenal'in hücum oyuncusu Nicolas Pepe'yi renklerine bağladı. Resmi olarak duyurulmadan transfer haberlerini vermesiyle bilinen gazeteci Fabrizio Romano, dün öğle saatlerinde 28 yaşındaki yıldızın Trabzonspor'a gelebileceğini duyuyarak taraftarı heyecanlandırdı. Romano, Pepe'nin teklif aldığı Suudi Arabistan ekipleriyle anlaşamadığını ifade etti ve oyuncunun önceliğinin Trabzonspor'a gelmek olduğunu, Arsenal'in transfere yeşil ışık yaktığını yazdı.

BEDAVAYA TRANSFER

Önce Trabzonspor'un teklifini kabul eden Fildişi Sahilli sağ kanat-forvet, ardından 1 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu Arsenal ile masaya oturdu. Kulübüyle görüşen 1.83 boyundaki futbolcu, "Bonservisimi verin Trabzonspor'a gideyim" dedi. İngiliz devi sözleşmeyi feshedince bordo-mavililerin özel uçağı hemen İngiltere'ye hareket etti. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Nicolas Pepe ile 1+1 senelik sözleşme imzalalacak. Arsenal'le 112 resmi maça çıkan Pepe, 27 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

80 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe, 2019 yılında 80 milyon euro gibi büyük bir bedelle Lille'den Arsenal'e gitmişti. Fildişi Sahilli kanat oyuncusu artık bordo-mavili forma için ter dökecek.

DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Nicolas Pepe'nin piyasa değeri şu an için 18 milyon euro olarak gözüküyor. Kariyerinin farklı dönemlerinde ise bu değer 80'e kadar çıktı.

Kulüp kariyerinde 300 maça çıkan Pepe, 86 gol attı ve 44 de asist yaptı. Fildişi Sahili Milli Takımı formasını 37 kez terleten Pepe, 10 gol attı. Geçen sezonu Nice'te kiralık geçiren Nicolas Pepe, çıktığı 29 maçta 8 gol 1 asist üretmişti.

DİĞER
Acun Ilıcalı son dakika duyurdu! Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı belli oldu! Şampiyon parkurlara geri dönüyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da düzenlenecek olan G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
F.Bahçe'den 2. Zagreb çıkarması! Livakovic aracı olacak
G.Saray'dan milli yıldıza yeni teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına Arsenal'in yıldızıyla anlaştı!
Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı!
Deprem son dakika 8 Eylül 2023
CUMA MESAJLARI RESİMLİ 🤲 | 2023 yeni, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi mesaisi sürüyor Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi mesaisi sürüyor 00:45
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı 00:45
Rigoberto Rivas Hatayspor'da! Rigoberto Rivas Hatayspor'da! 00:45
Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi mesaisi sürüyor Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi mesaisi sürüyor 00:36
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı 00:34
Rigoberto Rivas Hatayspor'da! Rigoberto Rivas Hatayspor'da! 00:27
Daha Eski
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! İşte dönüş tarihi G.Saray'dan sakatlık açıklaması! İşte dönüş tarihi 00:03
G.Saray ayrılığı KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli G.Saray ayrılığı KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli 00:03
Kuntz: Farklı bir sistemle oynayabiliriz Kuntz: Farklı bir sistemle oynayabiliriz 00:03
Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı? Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı? 00:03
Fırtına Arsenal'in yıldızıyla anlaştı! Fırtına Arsenal'in yıldızıyla anlaştı! 00:03
Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı! Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı! 00:03