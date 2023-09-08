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Derbiye bilendiler

Bordo mavililer, ligin 5'inci haftasında evinde Beşiktaş ile oynayacağı derbininin hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Bjelica yönetiminde çalışan bordo mavililer, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yaptı. Pas çalışması ve aerobik çalışmayla devam eden idman, yarı alanda oyun ile sona erdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 06:50
Derbiye bilendiler

Bordo mavililer, ligin 5'inci haftasında evinde Beşiktaş ile oynayacağı derbininin hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Bjelica yönetiminde çalışan bordo mavililer, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yaptı. Pas çalışması ve aerobik çalışmayla devam eden idman, yarı alanda oyun ile sona erdi.

TAKIMLA ÇALIŞTILAR

Ülkelerinin milli takımlarında olan futbolcuların yer almadığı idmanda, sakatlıktan dönen ve idmanlara çıkmaya başlayan Trezeguet ile Fernandez de takımla birlikte çalıştı. Trabzonspor'un önceki gece kente getirdiği ve resmi sözleşmeyi henüz imzalamayan Batista Mendy idmanda yer almadı.

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