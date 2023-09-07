Trabzonspor'da Beşiktaş maçı mesaisi devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas ve aerobik çalışma ile devam eden antrenman, yarı alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.