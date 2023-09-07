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Trabzonspor'da Beşiktaş maçı mesaisi devam ediyor

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 14:24
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı mesaisi devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas ve aerobik çalışma ile devam eden antrenman, yarı alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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