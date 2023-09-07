Bardhi klasiği

İlk olarak klas bir vuruşla ceza sahası dışından kaleciyi avlayan 1.72 boyundaki futbolcu, ikinci golünde de ceza sahası çaprazından yine müthiş bir şutla fileleri havalandırdı. Rizespor karşısında da bir gol pası veren deneyimli oyuncu, bu sezon 2 gol, 1 asiste ulaştı. Geçtiğimiz sezonu 7 golle tamamlayan ve yine ilk haftalarda Antalya'ya 2 gol birden atan Bardhi böylece bu sezona da benzer bir başlangıç yaptı.

MAKEDONYA KAPTANI

Enis Bardhi, EURO 2024 elemelerinde İtalya ve Malta ile karşı karşıya gelecek Kuzey Makedonya'nın aday kadrosuna davet edildi. Makedon basını, birinci kaptan Ristovski'nin kadroda yer almadığına dikkat çekti ve Bardhi'nin yeni kaptan olacağını belirtti. Futbolcunun Trabzonspor'daki müthiş formu heyecan oluşturdu.