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TRABZONSPOR HABERLERİ - Doğucan Haspolat resmen Westerlo'da!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Doğucan Haspolat'ın Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinin detayları da belli oldu. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 19:35 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 19:49
TRABZONSPOR HABERLERİ - Doğucan Haspolat resmen Westerlo'da!

Trabzonspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Doğucan Haspolat, Belçika'nın Westerlo takımına transfer oldu.

Westerlo, bordo-mavililere transfer için 600 bin euro fesih bedeli ödeyecek.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Doğucan Haspolat arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

Profesyonel futbolcumuz Doğucan Haspolat'ın, Westerlo Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Westerlo Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 600.000.-EUR ve şarta bağlı bonus olarak 500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, Kulübümüze, futbolcunun bir başka kulübe kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si ödenecektir.

KASIMPAŞA'DAN GELMİŞTİ

Hollanda doğumlu olan Doğucan Haspolat, geride bıraktığımız sezon başında Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu. Ön libero mevkisinde forma giyen genç yıldız, bordo-mavili formayla çıktığı 29 karşılaşmada 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

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