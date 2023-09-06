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Savunma alarmı

Bordo-mavililer sezona 1-0'lık Antalya galibiyetiyle başladıktan sonra çıktığı 3 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Savunma alarmı

Bordo-mavililer sezona 1-0'lık Antalya galibiyetiyle başladıktan sonra çıktığı 3 maçta da kalesini gole kapatamadı. Galatasaray'a 2-0, Çaykur Rizespor'a 3-2 yenildi. Kasımpaşa maçında 5-0 öndeyken gol yedi. Bjelica milli arada çalışma yaptıracak.

27 gol buldular

Karadeniz devi, teknik direktör Bjelica yönetiminde 12 maça çıktı. Rakip ağları 27 defa havalandırdı. 2.25 gibi yüksek bir gol ortalaması tutturdu. Trabzonspor, Bjelica yönetiminde çıktığı 12 maçın 11'inde rakip ağları havalandırmayı başardı.

12'de 6 yaptılar

Bjelica dönemindeki en büyük sorun galibiyet sayısının düşük kalması. Hırvat hoca ile Trabzonspor henüz beraberlik yaşamadı. Bjelica döneminde 12 karşılaşmaya çıkan Fırtına bu maçların 6'sını kazanabildi. 6 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.

Fark atıyorlar

Fırtına, Bjelica döneminde gollü ve farklı galibiyetlere imza attı. Hırvat hocanın idaresinde geçtiğimiz sezon Karagümrük'ü 4-1, Giresunspor'u 4-2, Alanyaspor'u 5-1'lik skorlarla mağlup etmişlerdi. Bu sezon da Kasımpaşa'yı 5-1'le geçtiler.

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