Batista Mendy transferinde mutlu son! İşte Trabzonspor'un ödeyeceği bonservis

Karadeniz devinde teknik direktör Bjelica, savunma güvenliğini artırmak için ön liberoya mutlaka birini istiyordu. Trabzonspor, uzun zamandır Batista Mendy için girişimlerde bulunuyordu. Fransa'da 2. Lig'e düşen Angers takımından ayrılmak isteyen 23 yaşındaki futbolcuya, Avrupa'dan da teklifler olması kafasını karıştırıyordu. Ancak Avrupa'da transfer döneminin kapanması bordo-mavililerin işini kolaylaştırdı. Avrupa'da bir takıma gidemeyen 1.91 boyundaki futbolcu, takımında kaldı. Trabzonspor önce Angers ile bonservis bedelinde anlaştı.

DERBİDE FORMA GİYEBİLİR

Ardından genç ön libero ile masaya oturuldu. 5 gün süren pazarlıklarda mutlu sona ulaşıldı. Angers ile 4.5+1 milyon euro'luk anlaşmaya varan bordo-mavililer, Mendy ile de el sıkıştı. L'Equipe gazetesi, Mendy'nin dün takımı ile idmana çıkmadığını, arkadaşlarıyla vedalaştığını ve transferin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. Futbolcunun Türkiye'ye geliş programı da belirlendi. Başarılı oyuncunun bugün Türkiye'de olması bekleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından da resmi imzayı atacak. Bu sezon Angers ile maça çıkan Mendy, Beşiktaş derbisinde sahada olabilir.

5 PARMAĞINDA 5 MARİFET

Batista Mendy ön liberoda savunma ile orta saha arasında çok iyi bir bağlantı oyuncusu. Atletizmi oldukça yüksek. 1.91'lik boyuyla hava toplarında da çok etkili. Önemli bir koşucu. İyi yer tutarak pas bağlantılarını kesiyor ve ilk topu takım arkadaşlarına başarıyla ulaştırıyor

GÜÇLÜ VE SAVAŞÇI OYUNCU

Geçen sezon Ligue 1'de 35 maça çıkan Batista Mendy, defansif özellikleriyle ön planda. 1.91 boyundaki Fransız yıldız, güçlü fiziği ve savaşçı kimliğiyle tam olarak Trabzonspor'un orta alanda ihtiyaç duyduğu futbolcu profilinde...