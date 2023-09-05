Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ - Transferde mutlu son! Fırtına ikna etti, yarın geliyor

TRABZONSPOR HABERİ - Transferde mutlu son! Fırtına ikna etti, yarın geliyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Batista Mendy transferinde mutlu sona ulaştı. Angers ile 4.5+1 milyon euro'ya anlaşmaya varan bordo-mavililer, oyuncuyu da ikna etti. Fransız ön libero 6 Eylül'de Türkiye'ye gelecek. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 06:50
TRABZONSPOR HABERİ - Transferde mutlu son! Fırtına ikna etti, yarın geliyor

Fırtına'da teknik direktör Nenad Bjelica, savunma güvenliğini artırmak için ön liberoya mutlaka birini istiyordu. Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Batista Mendy adına Hırvat çalıştırıcı onay verdi. Ardından görüşmeler başladı. Ancak 23 yaşındaki futbolcuya, Avrupa'dan da teklifler olması kafasını karıştırıyordu. Son güne kadar adı İspanyol kulüpleriyle anılıyordu. Ancak hiçbir kulüp Trabzonspor gibi Angers ile bonservisi için anlaşamadı. Böyle olunca da Batista Mendy kulübünde kaldı. Avrupa'da transfer dönemi kapanınca Fırtına net atağını yaptı.

DERTLERE DERMAN OLACAK

Trabzonspor, oyuncuyu ikna etmek için 3 gündür yoğun şekilde uğraşıyordu. Sonunda bunu da başardı. Angers ile 4.5+1 milyon euro'luk anlaşmaya varan bordo-mavililer, 23 yaşındaki ön libero ile de el sıkıştı. Mendy'nin Türkiye'ye geliş programı da belirlendi. Başarılı oyuncunun Çarşamba günü Türkiye'de olması bekleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından da resmi imzayı atacak. Batista Mendy bu sezon Angers formasıyla 3 maça çıktı. Hazır şekilde Trabzonspor'a geliyor. Milli arada takıma uyumu artacak. Beşiktaş derbisinde sahada olabilir. Fırtına böylece önemli bir açığını kapatmış oldu.

KORKUTUCU BİR FİZİK

Batista Mendy, 1.91 boyunda, 82 kilo ağırlığında. Dev cüssesiyle sahada önemli bir yer kapatıyor. İyi de pozisyon aldığı için rakiplerine kolay geçit vermiyor. Güçlü fiziğiyle rakipleri için caydırıcı bir oyuncu. Onun takıma yerleşmesiyle birlikte Trabzonspor'un kalesine gelen şut sayısında ciddi bir azalma olacak.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe’de tam 7 oyuncu gönderiliyor…
Gözler kritik Kabine'de! Gençlere vergi muafı müjdesi masada! İşte Kabine'nin gündemindeki konular
F.Bahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam
G.Saray transferi KAP'a bildirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!
Zeqiri ve Vinicius olumsuz
İstanbul yağmurlu: Meteoroloji saat verip ilçe ilçe uyardı!
Deprem son dakika 5 Eylül 2023
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray bir yıldızı daha KAP'a bildirdi! G.Saray bir yıldızı daha KAP'a bildirdi! 23:30
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lisans kaydı açıldı Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lisans kaydı açıldı 23:30
G.Saray transferi KAP'a bildirdi! G.Saray transferi KAP'a bildirdi! 23:30
Jorginho'nun menajerinden flaş açıklama! Jorginho'nun menajerinden flaş açıklama! 23:30
Kuntz'tan güldüren Vargas sorusu! Kuntz'tan güldüren Vargas sorusu! 23:30
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 23:30
Daha Eski
THY'den Filenin Sultanları'na şampiyonluk hediyesi! THY'den Filenin Sultanları'na şampiyonluk hediyesi! 23:30
Salih Özcan'dan Süper Lig açıklaması! Salih Özcan'dan Süper Lig açıklaması! 23:30
Şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu Şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu 23:30
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 23:30
Kartal'dan büyük bomba! İstanbul'a geliyor Kartal'dan büyük bomba! İstanbul'a geliyor 23:30
Anlaşma tamam! Trabzonspor'a Fransız orta saha Anlaşma tamam! Trabzonspor'a Fransız orta saha 23:30