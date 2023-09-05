Haberler Trabzonspor Berat Özdemir mutlu

Berat Özdemir mutlu

Trabzonspor ile 1 şampiyonluk, 2 Süper Kupa kazanan Berat Özdemir yuvaya döndü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 06:50
Berat Özdemir mutlu

Al İttifak'ın Wijnaldum'u almasının ardından forma şansı kalmayan 25 yaşındaki futbolcu ayrılmak istediğini belirtmişti. Tecrübeli futbolcunun menajeri, Türkiye'ye gelerek birçok kulüple temas haline geçti. Berat'ın adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılıyordu ancak onun rotası bir kez daha bordo-mavililer oldu. Ön libero-orta saha mevkilerine takviye yapmak isteyen Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Nenad Bjelica'dan da onay çıkınca Berat Özdemir başkan Ertuğrul Doğan dün bir görüşme gerçekleştirdi. 25 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un teklifine "Evet" dedi. Oyuncu 1 yıllığına kiralandı.

ROTASYONA GİRECEK

Berat Özdemir, alışkın olduğu camiaya geri döndüğü için mutlu. Başarılı futbolcu, Al İttifak'tan da hazır geldi. Hemen rotasyona girecek durumda. Teknik direktör Nenad Bjelica da hem yerli kontenjanını güçlendiren hem de savunma önünü garantiye alacak Berat'ın takıma katılmasından dolayı bir hayli keyiflendi. Hemen çalışmalara başlayacak.

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