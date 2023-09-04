Berat yuvaya

Karadeniz temsilcisinde ön libero için birçok yabancı futbolcunun adı geçmişti ancak gelinen noktada kulübün eski oyuncusu Berat Özdemir adı ön plana çıktı. Al İttifak'ın Wijnaldum'un almasından sonra forma şansı kalmayan 25 yaşındaki futbolcu ayrılma kararı almıştı. Arap temsilcisi oyuncusunu kiralık olarak gönderebileceğini iletti. Berat ile Trabzonspor'un dışında Galatasaray ve Beşiktaş'ta ilgileniyordu. Ancak Fırtına'nın bu transferde öne çıktığı öğrenildi. Berat bugün Türkiye'de olacak ve bordo-mavili ekibin başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşecek. Doğan bu buluşmada Berat'a yeniden Trabzonspor forması giydirmeye kararlı. Karadeniz ekibine dönmesi yüksek ihtimal görünüyor.