Haberler Trabzonspor 2.25 ortalama buldu

2.25 ortalama buldu

Karadeniz ekibi, Nenad Bjelica yönetiminde 12 maça çıktı. Rakip ağları 27 defa havalandırdılar. 2.25 gibi yüksek bir gol ortalaması tutturmuş durumdalar. Trabzonspor, Bjelica yönetiminde çıktığı 12 maçın 11'inde rakip ağları havaladırmayı başardı. Bu sezon Galatasaray'a 2-0 yenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
2.25 ortalama buldu

Trabzonspor, Nenad Bjelica döneminde gollü ve farklı galibiyetlere imza attı. Hırvat hocanın idaresinde geçtiğimiz sezon Karagümrük'ü 4-1, Giresunspor'u 4-2, Alanyaspor'u 5-1'lik skorlarla mağlup etmişlerdi. Bu sezon da milli ara öncesinde Kasımpaşa'yı 5-1'lik skorla geçmeyi bildiler.

BERABERLİĞİ YOK

Nenad Bjelica dönemindeki en büyük sorun galibiyet sayısının düşük kalması oldu. Hırvat hoca ile Trabzonspor henüz beraberlik yaşamadı. Bjelica döneminde 12 karşılaşmaya çıkan Karadeniz temsilcisi bu maçların 6'sını kazanabildi. 6 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.

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