2.25 ortalama buldu

Trabzonspor, Nenad Bjelica döneminde gollü ve farklı galibiyetlere imza attı. Hırvat hocanın idaresinde geçtiğimiz sezon Karagümrük'ü 4-1, Giresunspor'u 4-2, Alanyaspor'u 5-1'lik skorlarla mağlup etmişlerdi. Bu sezon da milli ara öncesinde Kasımpaşa'yı 5-1'lik skorla geçmeyi bildiler.

BERABERLİĞİ YOK

Nenad Bjelica dönemindeki en büyük sorun galibiyet sayısının düşük kalması oldu. Hırvat hoca ile Trabzonspor henüz beraberlik yaşamadı. Bjelica döneminde 12 karşılaşmaya çıkan Karadeniz temsilcisi bu maçların 6'sını kazanabildi. 6 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.