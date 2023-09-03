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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Berat Özdemir hamlesi!

Son dakika haberi: Transferin hareketli takımlarından Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Orta saha hattına takviye yapmak isteyen bordo mavililer eski yıldızını kiramak istiyor. İşte detaylar... | TS SPOR HABERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 18:17 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 18:29
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Berat Özdemir hamlesi!

Transferin hareketli takımlarından Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Orta saha hattına takviye yapmak isteyen Fırtına, eski futbolcusu Berat Özdemir'e kancayı taktı.

Aspor'un haberine göre, bordo mavililer oyuncuyu kiralamak isterken başkan Ertuğrul Doğan 25 yaşındaki oyuncu ile bir araya gelecek.

Kariyerine Gençlerbirliği alt yapısında başlayan Berat Özdemir Trabzonspor formasıyla 60 maçta 1 gol katkısı sağladı.

Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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