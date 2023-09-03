İşte gerçek Bardhi

Karadeniz ekibinin, Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ettiği maçın kahramanlarından biri de Enis Bardhi olmuştu. Tecrübeli hücum oyuncusu, kendisinden beklenilen şutları attı. Golleri yazdı. Hem ilk hem de ikinci golü jeneriklikti. Bunda teknik direktör Nenad Bjelica'nın ona verdiği güvenin de önemi büyük. Hırvat hoca, oyun planında Makedon yıldıza özel önem veriyor. Onun şut ve pas yeteneklerinden faydalanmak için hücum setlerini Bardhi'ye uygun olarak kuruyor. Kasımpaşa maçında olduğu gibi Bardhi'yi ceza alanına yakın yerlerde demarke bırakmaya çalışıyor. Bjelica'nın oyuncusundan isteği daha fazla sorumluluk alarak pas örgüsüne de katılması.

ŞİMDİDEN 2 GOL, 1 ASİST

Enis Bardhi sezona iyi bir başladı. Kasımpaşa maçında 2 gol kaydeden Makedon futbolcu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da asist yapmıştı.

MAKEDONYA'DA GÜNDEM

Fırtına'nın yıldızı Enis Bardhi'nin performansı Makedonya'da da gündem oldu. Attığı 2 golün videosu Makedon haber sitelerinde paylaşılırken büyük övgüler aldı.