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Daha çok destanlar yazarız

Yerel basın, 5-1 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında büyük coşku yaşadı. Gazeteler, Kasımpaşa galibiyetini sütunlarına, 'Karadenis fırtınası yeni başladı', 'Destan yazıyor', 'Kabusunuz fırtına geri döndü', 'Enislerle daha çok destan yazarız' başlıklarıyla okurlarına farklı kazanılan mücadelenin heyecanını taşıdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 06:50
Daha çok destanlar yazarız

Yerel basın, 5-1 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında büyük coşku yaşadı. Gazeteler, Kasımpaşa galibiyetini sütunlarına, 'Karadenis fırtınası yeni başladı', 'Destan yazıyor', 'Kabusunuz fırtına geri döndü', 'Enislerle daha çok destan yazarız' başlıklarıyla okurlarına farklı kazanılan mücadelenin heyecanını taşıdı.

HASRET BİTTİ

Trabzonspor, İstanbul ekiplerine karşı geçen sezondan bu yana deplasmanda galip gelemiyordu. 1 yıllık şanssızlığını Kasımpaşa karşısında kırdı. Son olarak 2 Eylül 2022'de Ümraniyespor'u 1-0 yenmişti. Devamında Karagümrük, Galatasaray, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında yenilgi yaşamıştı. Beşiktaş ile de berabere kalmıştı. Kasımpaşa'yı 5 golle geçerek 360 gün sonra İstanbul'da galibiyet gördü.

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