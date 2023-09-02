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‘Ömür’lük asistler

İlk 11’e dönen Abdülkadir, iki gol pasıyla yıldızlaştı. Galibiyetin mimarlarından oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
‘Ömür’lük asistler

Fırtına'nın yıldızı Abdülkadir Ömür, ilk 11'e dönüş yaptığı Kasımpaşa maçında şov yaptı... Geçtiğimiz hafta Çaykur Rize karşısında yedek soyunan ve son 20 dakika süre alan 24 yaşındaki oyuncu, bu kez ilk 11'de çıktı. 28'de Enis Bardhi'nin kaydettiği golde pası veren isim olan yıldız oyuncu, 45'te bir kez daha sahne aldı. Kornerde topun başına geçen Abdülkadir'in ortasında bu kez Benkovic ağları buldu. Geceye 2 asistle damga vuran başarılı futbolcunun bir topu da direktön döndü. İlk hafta Antalyaspor'a karşı da gol attıran Abdülkadir, bu sezon 3. asistine ulaştı.

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