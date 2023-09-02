'Enis'lerin gecesi

Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı farklı geçtiği mücadeleye iki 'Enis' damga vurdu. Şov yapan bordomavili ekibin Kuzey Makedonyalı yıldızı Enis Bardhi, iki golle gecenin yıldızı oldu. 28 yaşındaki oyuncu önce 28. dakikada Abdülkadir'in verdiği pasta ceza alanı dışından sağ ayağıyla bekletmeden nefis bir vuruşla ağları havalandırdı. Daha sonra 64'te ceza alanı sol çaprazından adeta bir füze çıkarttı. Kaleci Gianniotis'i çaresiz bırakarak maçtaki ikinci golüne imza attı.

HAVADA ASILI KALDI

Fırtına'nın diğer bir diğer Enis'i de gecenin kahramanlarından oldu. Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor karşısında oyuna sonradan girerek golle katkı veren Enis Destan, bu kez Kasımpaşa karşısında ilk 11'de çıktı. Umut Bozok'tan formayı kapan 21 yaşındaki forvet, bu haftayı da boş geçmedi. 15. dakikada Visca'nın ortasında harika yükselerek kafasıyla golünü attı. İyi bir performans gösteren Enis, gelecek haftalarda da rekabetin içinde olacağını kanıtlamış oldu.