"Dengeyi sağlayacağız"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinin 209'uncu sayısına açıklamalarda bulundu. Bordo mavili kulübün mevcut borç yüküne dikkat çeken, "Geldiğimiz günden bu yana 1,4 milyar TL'lik ödeme gerçekleştirdik. Buna rağmen borç 1 lira azalmadı. Buradan çıkışımızın yolu maaş bütçesini dengelemek, oyuncu satışı ve sponsorluklardır" ifadelerini kullandı.

TAKIMA DESTEK ÇIKIN

Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonsporlu taraftarlara da çağrıda bulundu. Bordo-mavililerden destek isteyen Doğan, "Her yeni sezon yeni bir umut demektir. Sizlerden ricam takımınıza destek olmanız, kulübünüze sahip çıkmanızdır. Birlikte her türlü zorluğun altından kalktığımızı defaatle gösterdik. Gerek forma gerek kombine alarak desteklerinizi bekliyorum" dedi.