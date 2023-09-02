Haberler Trabzonspor Bjelica: Ayağa kalkmayı bildik

Bjelica: Ayağa kalkmayı bildik

“Maçın tamamında üstündük. Yenildikten sonra bu karşılaşmalar kolay değildir ama ayağa kalktık”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Bjelica: Ayağa kalkmayı bildik

Nenad Bjelica, Kasımpaşa karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Maçın tamamında üstün olduklarını belirten Hırvat hoca, "Baştan sona kadar çok iyi oynadık. 5-1'lik galibiyetler her zaman olmuyor. Kasımpaşa, daha önceki 3 maçta neler yapabileceğini gösterdi. İç sahada kaybettikten sonra ve konuşulanlardan sonra bu tarz maçlar kolay değildir ama ayağa kalktık" dedi. Oyuncuların performansını yorumlayan Bjelica, "Bardhi bugün 2 gol attı ve pozisyonlarımızın mimarı oldu. Ona bu formuyla hep ihtiyacımız var. Enis Destan ilk golü atan oyuncuydu ama genç bir oyuncu, sabretmek gerekiyor. Burada bir yeri hak ettiğini gösterdi. Mehmet ve Göktan da güzel şeyler gösterdi. Fountas ve Teklic de burada olmayı hak ettiklerini gösterdiler" ifadelerini kullandı.

TAKIMLA KONUŞTUK

Bjelica, Ç.Rize yenilgisi sonrasında takımla beraber oturup sorunları konuştuklarını söyledi. Hırvat hoca "Herkes beğendiği, beğenmediği şeyleri söyledi. Hataları konuştuk, nasıl daha iyi olabiliriz diye konuştuk Geçen hafta idmanlar iyi geçmemişti, bu maça da yansıdı. Bu hafta ise takımım çok iyi çalıştı. Dönüşler gayet iyiydi" ifadelerini kullandı.

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