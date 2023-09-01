Kasımpaşa - Trabzonspor maçı sonrası Uğurcan Çakır'dan Altay Bayındır sözleri! "Umarım çok başarılı olur"

Trabzonspor'un yıldız file bekçisi Uğurcan Çakır, 5-1'lik Kasımpaşa galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Böyle bir galibiyetin takıma moral olarak iyi geleceğini söyleyen başarılı eldiven, Manchester United'a transfer olan meslektaşı Altay Bayındır'a da başarı dileklerini iletti.

İşte o sözler...

"Bu maçta karakter koymak çok önemliydi. Kötü bir golle 5-1 oldu, 5-0 kazanıyorduk. Böyle bir galibiyet moral olarak bize iyi gelecektir"

" İki haftadır bireysel hatalardan gol yiyorduk. Bunları azaltırsak ve özgüvenli bir oyun sergilersek iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Takım da hocamız da çok iyi çalışıyor."

"Altay Bayındır, Manchester United'a gitti. Umarım çok başarılı olur, Allah utandırmasın."