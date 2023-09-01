KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 4. haftada Trabzonspor, 29 kez karşılaştığı Kasımpaşa'ya konuk olacak. Erkan Özdamar'ın yöneteceği mücadelede, 3 puanla 13. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, topladığı 5 puanla 6. sırada bulunan lacivert beyazlılar ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 1 Eylül Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Yasin, Winck, Duhan, Aytaç, Gökhan, Hajradinovic, Ben Ouanes, Erdem, Fall

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Larsen, M. Can, Doğucan, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Visca, Enis

BORDO-MAVİLİLER 5 EKSİK

Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Trezeguet, Orsic, Fernandez, Kourbelis ve Eren, kamp kafilesinde yer almadı. Kadroda kanat oyuncusu eksikliği nedeniyle altyapıdan A takıma yükselen genç oyunculardan Abdurrahman Bayram da yer aldı.