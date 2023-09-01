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KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Erkan Özdamar'ın düdüğüyle başlayacak. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? TS maçı hangi kanalda? İşte Kasımpaşa - Trabzonspor maçında ilk 11'ler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 20:03 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 20:57
KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 4. haftada Trabzonspor, 29 kez karşılaştığı Kasımpaşa'ya konuk olacak. Erkan Özdamar'ın yöneteceği mücadelede, 3 puanla 13. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, topladığı 5 puanla 6. sırada bulunan lacivert beyazlılar ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 1 Eylül Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Yasin, Winck, Duhan, Aytaç, Gökhan, Hajradinovic, Ben Ouanes, Erdem, Fall

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Larsen, M. Can, Doğucan, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Visca, Enis

BORDO-MAVİLİLER 5 EKSİK

Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Trezeguet, Orsic, Fernandez, Kourbelis ve Eren, kamp kafilesinde yer almadı. Kadroda kanat oyuncusu eksikliği nedeniyle altyapıdan A takıma yükselen genç oyunculardan Abdurrahman Bayram da yer aldı.

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