Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ - Fırtına için çıkış zamanı! İşte Bjelica'nın Kasımpaşa maçı 11'İ

TRABZONSPOR HABERİ - Fırtına için çıkış zamanı! İşte Bjelica'nın Kasımpaşa maçı 11'İ

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Son iki maçtan yenilgiyle ayrılan Fırtına'da tek hedef 3 puan...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 06:50
TRABZONSPOR HABERİ - Fırtına için çıkış zamanı! İşte Bjelica'nın Kasımpaşa maçı 11'İ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak mücadelede, Erkan Özdamar düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Lige istediği başlangıcı yapamayan ve 3 puanı bulunan bordo-mavililer, kazanarak yeni bir seri başlatmayı hedefliyor. Fırtına ayrıca, bu sezon 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan rakibine ilk yenilgisini yaşatma peşinde olacak.

5 OYUNCU KADRODA YER ALMADI

Bordo-mavililler Kasımpaşa karşısında önemli isimlerinden yararlanamayacak. Uzun süredir sakatlığı bulunan Fernandez ve Orsic'in yanı sıra Trezeguet, Eren ve Kourbelis mücadelenin kafilesinde yer almadı.

FIRTINA DAHA ÜSTÜN

İki ekip Süper Lig'de bugüne kadar 28 kez rakip oldu. Bordo-mavililer rakibini 13 kez mağlup ederken; Kasımpaşa sahadan 7 defa galibiyetle ayrıldı. 8 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 47 gole, İstanbul ekibi 35 golle karşılık vermeyi başardı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin, Duhan, Gökhan, Aytaç, Ben Ouanes, Hajradinovic, Gomis, Fall

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Larsen, Bakasetas, Abdülkadir, Fountas, Teklic, Visca, Enis

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte Konferans Ligi'ndeki rakiplerimiz
Vira bismillah! Başkan Erdoğan'dan depremzede balıkçılara müjde: Hesaplara yatırıyoruz
Orta sahada rota Fransa! F.Bahçe'den sürpriz hamle
G.Saray önceliği belirledi! Transferde kritik 48 saat
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Forvet arayan Fırtına'ya flaş teklif!
Petkovic Trabzonspor'a gelecek mi? Bjelica açıkladı
Altın fiyatları canlı kur takibi!
2022 YKS ek tercihler ne zamandı?
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN KILAVUZU 2023 | ÖSYM 2023 YKS 2. tercihler boş kontenjan taban puanları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Payet’ten vazgeçtik Payet’ten vazgeçtik 01:21
Beyaz’a pasta kesildi Beyaz’a pasta kesildi 01:20
Yeniden Januzaj Yeniden Januzaj 01:17
Beşiktaş'tan Pezzella bombası! Beşiktaş'tan Pezzella bombası! 01:10
F.Bahçe resmi teklif yaptı! Olmazsa B Planı Sambacı F.Bahçe resmi teklif yaptı! Olmazsa B Planı Sambacı 01:10
G.Saray'dan orta saha hamlesi! Menajeriyle görüşme yapıldı G.Saray'dan orta saha hamlesi! Menajeriyle görüşme yapıldı 01:10
Daha Eski
Hamilton ve Russell 2 yıl daha Mercedes'te! Hamilton ve Russell 2 yıl daha Mercedes'te! 01:10
Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Güneş o isme sıcak bakıyor Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Güneş o isme sıcak bakıyor 01:10
Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu! Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu! 01:10
PFDK'dan Beşiktaş ve Emre Kocadağ'a ceza PFDK'dan Beşiktaş ve Emre Kocadağ'a ceza 01:10
Forvet arayan Fırtına'ya flaş teklif! Forvet arayan Fırtına'ya flaş teklif! 01:10
Kosova Milli Takımı’na Süper Lig’den 8 isim! Kosova Milli Takımı’na Süper Lig’den 8 isim! 01:10