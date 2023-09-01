TRABZONSPOR HABERİ - Fırtına için çıkış zamanı! İşte Bjelica'nın Kasımpaşa maçı 11'İ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak mücadelede, Erkan Özdamar düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Lige istediği başlangıcı yapamayan ve 3 puanı bulunan bordo-mavililer, kazanarak yeni bir seri başlatmayı hedefliyor. Fırtına ayrıca, bu sezon 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan rakibine ilk yenilgisini yaşatma peşinde olacak.

5 OYUNCU KADRODA YER ALMADI

Bordo-mavililler Kasımpaşa karşısında önemli isimlerinden yararlanamayacak. Uzun süredir sakatlığı bulunan Fernandez ve Orsic'in yanı sıra Trezeguet, Eren ve Kourbelis mücadelenin kafilesinde yer almadı.

FIRTINA DAHA ÜSTÜN

İki ekip Süper Lig'de bugüne kadar 28 kez rakip oldu. Bordo-mavililer rakibini 13 kez mağlup ederken; Kasımpaşa sahadan 7 defa galibiyetle ayrıldı. 8 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 47 gole, İstanbul ekibi 35 golle karşılık vermeyi başardı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin, Duhan, Gökhan, Aytaç, Ben Ouanes, Hajradinovic, Gomis, Fall

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Larsen, Bakasetas, Abdülkadir, Fountas, Teklic, Visca, Enis