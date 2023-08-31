Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica konuşuyor | CANLI

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Tecrübeli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"HİÇBİR OYUNCUYU TARAFTARIN ÖNÜNE ATMADIM"

"16 yıllık kariyerim boyunca hiçbir oyuncuyu taraftarın önüne atmadım. Yaptığım basın toplantısında benim söylemek istediğim, takımın tutum ve davranışıydı."

"UMUT'A YARDIM ETMEZSEK SIKINTI YAŞARIZ"

"Umut Bozok bize çok fazla yardımcı olmasına rağmen ilk günden eleştirildi. Doğal olarak oyuncu kendini tabii ki kötü hisseder ve özgüveni düşer. Enis Destan ile birlikte Umut Bozok elimizdeki 2 santrfor. Elimizden gelen yardımı yapmazsak sıkıntı yaşarız."

"PETKOVIC TRANSFERİNİ MAALESEF GERÇEKLEŞTİREMEDİK"

"Ben her zaman maçlardan sonra kendimi sorgularım. Ne yapsam daha iyi olurdu diye kendimi analiz ederim. Takımla alakalı bir odaklanma problemi olduğunu söylüyorsunuz, bu doğru olabilir ama ben kendimi takımımdan soyutlamam. Benim de bizzat içinde olduğum bir transfer süreci nedeniyle takıma gerektiği kadar zaman ayıramamış olabilirim. Bahsettiğim transfer Petkovic transferi. Oyuncuyu kadromuza katmaya çalıştık ama maalesef gerçekleştiremedik. Yapacak bir şey yok, hayat devam ediyor."