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TRABZONSPOR HABERİ - Fırtına'dan Ada'ya transfer çıkarması! Forvete Brezilyalı yıldız...

Forvet transferi yapmak isteyen Trabzonspor, düğmeye bastı. İngiltere'ye çıkarma yapacak olan bordo mavili yönetim Brezilyalı yıldız için teklifini yaptı. Londra ekibini yanıtı bekleniyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR HABERİ - Fırtına'dan Ada'ya transfer çıkarması! Forvete Brezilyalı yıldız...

Maxi Gomez'i Cadiz'e kiralayan Trabzonspor, forvet hattını güçlendirmek için uzun zamandır uğraştığı Bruno Petkovic'in vereceği kararı bekledi. Hırvat oyuncunun, Dinamo Zagreb ile sözleşme yenilemeyi planlamasından dolayı Karadeniz ekibi santrfor transferinde rotasını İngiltere'ye kırdı. Yönetim, listesindeki Carlos Vinicius için harekete geçti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Trabzonspor, Fulham'ın 28 yaşındaki santrforunu kiralamak adına Ada'ya çıkarma yaptı. Kiralama teklifini ileten Fırtına, Londra temsilcisinin vereceği cevaba kilitlendi. Geçtiğimiz sezon Benfica'dan 5 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibine giden 1.90 boyundaki Brezilyalı yıldız, daha önce Napoli ve Tottenham gibi devlerde oynamıştı.

Vinicius kariyerinde 216 maça çıkarken 82 gol 35 asistlik performans sergiledi.

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