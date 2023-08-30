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Nsame’de sona doğru

Trabzonspor, Kamerunlu forvet için Young Boys’a yaptığı teklifi 2.5 milyon euro’ya kadar yükseltti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Nsame’de sona doğru

Fırtına, golcü transferinde dün somut bir adım daha attı. Gündemdeki isimler arasında ilk sıraya yükselen Jean Pierre Nsame için Young Boys ile bir görüşme gerçekleştirildi. Oyuncusu için 3.5 milyon euro isteyen İsviçre temsilcisine 2 milyon euro önerilmişti. Görüşmeler yavaş ilerlerken, Trabzonspor sorunu bir an önce çözmek için yeni bir girişmde bulundu. Karadeniz ekibinin idarecileri tekliflerini bonuslarla birlikte 2.5 milyon euro'ya kadar çektiler. Young Boys yönetiminin kısa süre içinde bordo-mavili takıma cevap vermesi bekleniyor. Trabzonspor da İsviçre'de 6 defa gol kralı olmuş, yıldız golcüye bir an önce bordomavili formayı giydirmeyi bekliyor.

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