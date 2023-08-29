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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Eren Elmalı ve Tonio Teklic...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Eren Elmalı ve Tonio Teklic, Çaykur Rizespor ile oynanan Süper Lig maçında sakatlık yaşamıştı. Bordo-mavili kulüp resmi sitesinden, 2 futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 18:54 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 18:59
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Eren Elmalı ve Tonio Teklic...

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Eren Elmalı ve Tonio Teklic'in son durumları belli oldu. Bordo-mavililer, 2 oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Eren Elmalı'nın sol kalça bölgesinde kas yaralanması, Teklic'in ise sağ ayak bileği dış yan bağlarında gerilme ve sıvı artışı tespit edildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcularımız Eren Elmalı ve Tonio Teklic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçı sonrasında sol kalçasında ağrı şikayeti bulunan oyuncumuz Eren Elmalı'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesinde sol kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Yine Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçı sırasında ayak bileğinde ağrı hisseden oyuncumuz Tonio Teklic'e yapılan muayene ve MR görüntülemesinde ise sağ ayak bileği dış yan bağlarında gerilme ve sıvı artışı tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" dedi.

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