Trabzonspor'da golcü operasyonu! Nsame'ye transfer baskısı

Karadeniz ekibi, takıma önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Kulübün forvet mevkii için 1 numaralı hedefi olan Bruno Petkovic'in kariyerini Dinamo Zagreb'de sürdürme kararı aldığı iddia edildi. Bunun üzerine Fırtına bir süredir görüşmeleri yürüttüğü Jean Pierre Nsame için gaza bastı. İsviçre temsilcisi 3.5 milyon euro isterken, Trabzonspor teklifini bonuslarla birlikte 2 milyon euro'ya çıkarmıştı. Bu rakamı yukarı revize ederek bugün bir görüşme yapacak.

CAMİA SABIRSIZLANIYOR

Bordo-mavili yönetim, Jean Pierre Nsame'yi renklerine katarak hücumdaki sıkıntıları kenara koymayı planlıyor. 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcu haricinde hücum hattına 1 transfer daha düşünülüyor. Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra fırsat kollanacak. Ön libero için de Fırtına, Angers ile anlaşmıştı. Bugün 23 yaşındaki oyuncu Batista Mendy ile bir araya gelecekler. Lyon'un da ciddi biçimde uğraştığı olduğu yıldız oyuncuyu ikna etmek için uğraşacaklar.

TAM 6 DEFA KRAL OLDU

Jean Pierre Nsame, İsviçre kariyerinde müthiş başarılar yakaladı. Young Boys formasıyla tam 6 defa gol krallığına ulaştı. Young Boys ile kontrat senesine girmiş durumda. İsviçre temsilcisi bu sezon satmazsa artık bonservissiz şekilde ayrılabilir. Bu sebeple Trabzonspor ile Young Boys'un ortak bir noktada buluşması bekleniyor. Karadeniz ekibinin acil forvet ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede bir oyuncu.

ATLETİK VE ÇALIŞKAN

Trabzonspor'un almak istediği Jean Pierre Nsame güçlü fiziğiyle rakiplerine üstünlük sağlıyor. Dengeli bir oyuncu. Zıplama yeteneği, pozisyon sezgisi yüksek. Takım oyununa uygun. Atletizmi ve çalışkanlığının yanı sıra iyi de bir bitirici. Sağ ayağını iyi kullanan 30 yaşındaki futbolcu, soluyla aynı etkinlikte vuramıyor.