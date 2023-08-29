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Başınızı kaldırın

Bjelica, üst üste alınan 2 mağlubiyetin ardından oyuncularına seslendi: Başınızı kaldırın. Hep birlikte bu durumdan çıkacağız.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 06:50
Başınızı kaldırın

Fırtına büyük umutlarla girdiği sezonda kadrosunu tam oluşturamadığı için saha içi sıkıntılar yaşıyor. Forvet ve orta saha pozisyonlarında eksikleri olan Trabzonspor, Galatasaray derbisinin ardından Çaykur Rizespor'a da kaybetmişti. Üst üste gelen bu mağlubiyetlerin ardından oyuncuların da morali bir hayli düştü. Erken protestolar da futbolcuları olumsuz etkiledi. Nenad Bjelica öğrencilerine motivasyon konuşmaları yapıyor. Usta hoca "Yeni bir oluşum içindeyiz. Bu tip skorlar olabilir. Şimdi başınızı kaldırın" dedi.

HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Henüz yolun başındayız. Pes etmek, vazgeçmek yok. Daha hırslı, daha istekli ve daha agresif olacağız. Sonunda da biz kazanacağız. Bunun için sahada birbirinizi kollayın. Birbirinizin hatasını kapatın. İdmanda, otobüste, sahada tek bir organizma gibi hareket eden bir takım istiyorum"

AGRESİF OLUN

"Geldiğim ilk günden beri söylüyorum. Saha içinde agresif olmamız lazım. Bunu rakibe hissettirmemiz lazım. Hepinizden isteğim daha çok hırs"

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