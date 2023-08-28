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Bjelica içeride ilk kez yenildi

Trabzonspor'a geçen sezon devam ederken gelen Nenad Bjelica iç sahada oynanan 4 maçı da kazanmıştı. İlk yenilgisini Çaykur Rizespor'a karşı aldı. Bjelica'nın takımı bu maçı kazansa, 31 yıl sonra ilk 2 maçını kayıpsız geçen ilk yabancı teknik direktör olarak tarihe geçecekti. Bu fırsatı da kaçırmış oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Bjelica içeride ilk kez yenildi
Trabzonspor'a geçen sezon devam ederken gelen Nenad Bjelica iç sahada oynanan 4 maçı da kazanmıştı. İlk yenilgisini Çaykur Rizespor'a karşı aldı. Bjelica'nın takımı bu maçı kazansa, 31 yıl sonra ilk 2 maçını kayıpsız geçen ilk yabancı teknik direktör olarak tarihe geçecekti. Bu fırsatı da kaçırmış oldu.
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