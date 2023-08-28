Bjelica içeride ilk kez yenildi

Trabzonspor'a geçen sezon devam ederken gelen Nenad Bjelica iç sahada oynanan 4 maçı da kazanmıştı. İlk yenilgisini Çaykur Rizespor'a karşı aldı. Bjelica'nın takımı bu maçı kazansa, 31 yıl sonra ilk 2 maçını kayıpsız geçen ilk yabancı teknik direktör olarak tarihe geçecekti. Bu fırsatı da kaçırmış oldu.
Trabzonspor'a geçen sezon devam ederken gelen Nenad Bjelica iç sahada oynanan 4 maçı da kazanmıştı. İlk yenilgisini Çaykur Rizespor'a karşı aldı. Bjelica'nın takımı bu maçı kazansa, 31 yıl sonra ilk 2 maçını kayıpsız geçen ilk yabancı teknik direktör olarak tarihe geçecekti. Bu fırsatı da kaçırmış oldu.